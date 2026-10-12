Вашингтон удивила реакция Брюсселя на топливную сделку

ИЗВЕСТИЯ Брюссель выделит Украине дополнительно три миллиарда евро на ракеты и дроны. Это стало известно после разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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