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Вашингтон удивила реакция Брюсселя на топливную сделку

Вашингтон удивила реакция Брюсселя на топливную сделку

ИЗВЕСТИЯ Брюссель выделит Украине дополнительно три миллиарда евро на ракеты и дроны. Это стало известно после разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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