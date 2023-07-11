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Николай Азаров: Зеленский и Байден: растяжка или компромисс в украинском конфликте?

Николай Азаров: Зеленский и Байден: растяжка или компромисс в украинском конфликте?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Очередная растяжка от Зеленского Байден мог бы закончить вооруженный конфликт ценой Украины и через 5 минут, но «мы бы не согласились».

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