Николай Азаров: Зеленский и Байден: растяжка или компромисс в украинском конфликте?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Очередная растяжка от Зеленского Байден мог бы закончить вооруженный конфликт ценой Украины и через 5 минут, но «мы бы не согласились».