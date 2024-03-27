«Софтлайн» продлил обмен ГДР Noventiq Holdings

Крупнейший акционер "Софтлайн" - ООО «Аталайя» принял решение поддержать права владельцев глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc, не принявших участие в обмене ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» в основные сроки, и публикует дополнительное приглашение делать оферты, адресованное владельцам ГДР Noventiq в периметре НРД.