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Русская весна

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Привлекательные люди зарабатывают больше всех

Привлекательные люди зарабатывают больше всех

Ученые из Балтимора пришли к этому выводу на основе данных от 40 тысяч работников. Самая большая «премия за красоту» в таких социальных сферах, как менеджмент и консалтинг, а самая низкая — среди айтишников и инженеров.

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