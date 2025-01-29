Привлекательные люди зарабатывают больше всех

Ученые из Балтимора пришли к этому выводу на основе данных от 40 тысяч работников. Самая большая «премия за красоту» в таких социальных сферах, как менеджмент и консалтинг, а самая низкая — среди айтишников и инженеров.
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