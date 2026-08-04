Киев обсуждает запуск бронепоездов на фоне ударов российских беспилотников Удары российских дронов-камикадзе по железнодорожной инфрас.
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Киев обсуждает запуск бронепоездов на фоне ударов российских беспилотников Удары российских дронов-камикадзе по железнодорожной инфрас.
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