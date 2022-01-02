stroimdom21

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Чем отделать стены в комнате, если краска и обои надоели. топ-10 решений по отделке стен в интерьере. Обзор дизайнера интерьера

Чем отделать стены в комнате, если краска и обои надоели. топ-10 решений по отделке стен в интерьере. Обзор дизайнера интерьера

Как правило, к дизайнеру интерьера обращаются в том числе и в поисках интересных интерьерных решений, заказчики ждут (и это совершенно справедливо), что профессионал отрасли предоставит им ассортимент отделочных материалов, мебели, освещения и проч.

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