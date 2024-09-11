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Парламентская газета

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Дополнительное образование и спорт станут доступнее

Дополнительное образование и спорт станут доступнее

С 1 января 2025 года система соцзаказа может заработать во всех регионах России. Это позволит людям бесплатно пользоваться услугами многих частных организаций, работающих в сферах соцобслуживания, дополнительного образования, спорта, занятости.

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