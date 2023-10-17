В Майнце (Германия) сорвали и сожгли флаг Израиля прямо перед ратушей — количество пропалестинских демонстраций увеличивается, свастики и призывы убивать евреев уже на берлинской стене.
Дух антисемитизма разгуливает по Германии:
Комментарии
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К
Корсаков
Повод они всё равно найдут. Не один так другой
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11 час.
Алексей Тан
Да, это так!... но для этого им приходится идти на провокации!... что мы в конечном итоге и увидели... в той же Газе!.
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11 час.
Алексей Тан
Им сейчас, "кровь из носу"... нужен Новый МИФ... на подобии "холокоста".
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11 час.
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