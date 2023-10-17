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Дух антисемитизма разгуливает по Германии:

Дух антисемитизма разгуливает по Германии:

В Майнце (Германия) сорвали и сожгли флаг Израиля прямо перед ратушей — количество пропалестинских демонстраций увеличивается, свастики и призывы убивать евреев уже на берлинской стене.

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Комментарии
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К
Корсаков
Повод они всё равно найдут. Не один так другой
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11 час.
Алексей Тан
Да, это так!... но для этого им приходится идти на провокации!... что мы в конечном итоге и увидели... в той же Газе!.
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11 час.
Алексей Тан
Им сейчас, &quot;кровь из носу&quot;... нужен Новый МИФ... на подобии &quot;холокоста&quot;.
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11 час.

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