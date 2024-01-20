Названо неожиданное преимущество России над США

Себестоимость добычи одного биткоина в России в полтора раза ниже, чем в США. Неожиданное преимущество российской отрасли промышленной добычи криптовалюты (майнинга) над американской в беседе с «РБК-Крипто» назвал основатель и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец.
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