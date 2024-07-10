Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не доверяю Bloomberg, но говорят... Саудовская Аравия распродаст долги G-7 в случае конфискации активов России

Не доверяю Bloomberg, но говорят... Саудовская Аравия распродаст долги G-7 в случае конфискации активов России

Предупреждение было сделано странам ЕС, сообщили люди, знакомые с вопросом. Этот шаг подчеркивает растущее дипломатическое влияние Саудовской Аравии Министерство финансов королевства сообщило некоторым коллегам по G-7 о своем несогласии с этой идеей, направленной на поддержку Украины, а один человек назвал это завуалированной угрозой.

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