Крупные страховщики забирают корпоративных клиентов по ДМС у более мелких

Крупные страховые компании по итогам первого полугодия 2024 года значительно нарастили число договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) с корпоративными клиентами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный опрос среди участников рынка.
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