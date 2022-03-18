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«Освистывание Месси – признак упадка мирового футбола. Свист неуместен, даже когда его команда вылетает». Тренер «Сан-Лоренсо» о форварде «ПСЖ»

Главный тренер «Сан-Лоренсо» Педро Трольо осудил фанатов, свистевших в адрес Лионеля Месси. С такой реакцией форварду «ПСЖ» пришлось столкнуться перед матчем 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0).

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