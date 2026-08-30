Коннелли – лучший проспект «Вегаса» по версии сайта НХЛ. Линдбом – 3-й, Шаповалив – 5-й

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг проспектов « Вегаса ». Его возглавил форвард Тревор Коннелли, набравший 49 (14+35) очков в 46 играх АХЛ за «Хендерсон».
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