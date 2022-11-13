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«Четыре варианта развития»: Три последних карты боевых действий на Украине на 13 ноября 2022: последние новости сегодня, ситуация в ДНР и ЛНР, обзор военных действий сейчас, 13.11.2022

«Четыре варианта развития»: Три последних карты боевых действий на Украине на 13 ноября 2022: последние новости сегодня, ситуация в ДНР и ЛНР, обзор военных действий сейчас, 13.11.2022

Спецоперация России на Украине 13 ноября: Развитие событий, комментарии военкоров и заявления первых лиц, экономика и международная реакция Главное к этому часу: Украинская военная администрация объявила о введении комендантского часа в Херсоне.

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