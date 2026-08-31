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Регионы России

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Рублев одержал победу на тай-брейке пятого сета в первом круге US Open

Рублев одержал победу на тай-брейке пятого сета в первом круге US Open

Российский теннисист Андрей Рублев с трудом вышел во второй круг турнира Большого шлема US Open, проходящего в Нью-Йорке, обыграв финна Отто Виртанена, занимающего 109-е место в мировом рейтинге.

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