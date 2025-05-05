«Виннипег» – фаворит Кубка Стэнли. «Вегас» – 2-й, «Вашингтон» – 3-й, «Флорида» – 4-я (Opta)

Opta Sports считает, что «Виннипег» выиграет Кубок Стэнли. «Джетс» выиграют турнир с вероятностью в 17,2%.
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