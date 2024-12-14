Франция на саммите ЕС сделает важное заявление по Украине

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. Французский президент Эммануэль Макрон планирует вынести на обсуждение на саммите Европейского союза, который пройдет 18–19 декабря, вопрос о размещении миротворческой миссии на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии