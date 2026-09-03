30 душевных фотографий, которые восполнят нехватку добра

Мир был бы идеальным местом, если бы все уважали друг друга и относились по-доброму. Но к сожалению, об этом можно только мечтать, потому что всегда найдется тот, кому надо добра больше всех остальных.
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