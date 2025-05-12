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Царьград

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Индия и Пакистан на пороге ядерного апокалипсиса, предсказанного шесть лет назад: что предрекли учёные

Индия и Пакистан на пороге ядерного апокалипсиса, предсказанного шесть лет назад: что предрекли учёные

Последствия конфликта могут привести к гибели всего мира, уверены исследователи.Ещё в 2019 году учёные предупредили, что конфликт между Индией и Пакистаном может привести к ядерной войне в 2025 году и гибели всего мира.

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