Индия и Пакистан на пороге ядерного апокалипсиса, предсказанного шесть лет назад: что предрекли учёные

Последствия конфликта могут привести к гибели всего мира, уверены исследователи.Ещё в 2019 году учёные предупредили, что конфликт между Индией и Пакистаном может привести к ядерной войне в 2025 году и гибели всего мира.
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