«Три тишины» перед сном: как игра помогает ребёнку успокоиться и заснуть

Бывает, что вечер превращается в переговоры: уговорить ребёнка лечь и просто закрыть глаза получается не с первого раза.
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