НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor vinogradov
    сколько чеченцев прошло через трубу Апти ответь ?Генерал Алаудинов...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Только 27 детей м...
  • Svetlana Kuzmina
    Как говорится, пожурили и отпустили. Иммунитет видите ли у представителя ЕК имеется. И ничего  с этим сделать нельзя?...Суд ЕС признал фо...

Арапов рассказал о законопроекте, который введетновую маркировку продуктов

Арапов рассказал о законопроекте, который введетновую маркировку продуктов

Зaмпрeд Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат фракции laqu.Зампред Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат фракции «Новые люди» Георгий Арапов рассказал о разработке законопроекта, который должен помочь людям лучше следить за своим здоровьем и иметь возможность подбирать правильные продукты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх