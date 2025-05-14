Арапов рассказал о законопроекте, который введетновую маркировку продуктов

Зaмпрeд Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат фракции laqu.Зампред Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат фракции «Новые люди» Георгий Арапов рассказал о разработке законопроекта, который должен помочь людям лучше следить за своим здоровьем и иметь возможность подбирать правильные продукты.
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