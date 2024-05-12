Удар ВСУ ракетами "Точка-У" по жилым кварталам Белгорода назвали варварством

Атака военных ВСУ на жилой дом в Белгороде с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" демонстрирует варварство киевского режима, заявил в беседе с РЕН ТВ военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
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