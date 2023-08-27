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Глава «Газпрома» Миллер: «Цель СКА – выиграть Кубок Гагарина. Клуб – один из символов Петербурга, а одна из традиций города – ставить амбициозные цели»

«У нас важное событие нового хоккейного сезона, презентация обновленного состава хоккейной команды СКА.

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