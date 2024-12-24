АиФ Кухня

10 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Попандопуло
    Это раньше было молоко!!!!!!!!!!!😀😀😀Какие продукты не...
  • Раиса Григорьева
    Раньше в деревнях всегда замораживали молоко.Какие продукты не...
  • катя Подвойская (-)
    и это правда, помню как мой отец всегда перед новым годом, хрюшу резал и мы все вокруг ходили и просили ушки и хвост,...Что приготовить н...

Темный, молочный, белый, дубайский. Какой шоколад самый калорийный

Темный, молочный, белый, дубайский. Какой шоколад самый калорийный

Шоколад — это не просто сладость, а целый мир вкусов, ароматов и текстур. От темного до молочного, от белого до экзотического дубайского — каждый вид шоколада имеет свои особенности, а калорийность порой может удивить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх