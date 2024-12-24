Темный, молочный, белый, дубайский. Какой шоколад самый калорийный

Шоколад — это не просто сладость, а целый мир вкусов, ароматов и текстур. От темного до молочного, от белого до экзотического дубайского — каждый вид шоколада имеет свои особенности, а калорийность порой может удивить.
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