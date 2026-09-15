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Бизнес журнал. Урал

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Федеральные власти регулируют доставку бензина в Екатеринбург в «ручном режиме»

Федеральные власти регулируют доставку бензина в Екатеринбург в «ручном режиме»

Минэнерго отчиталось об исполнении ранее данных поручений по стабилизации топливного рынка, однако ситуация в ряде регионов по-прежнему требует ручного контроля.

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