В отсутствие понимания как же жить дальше, правящие группы США пугают друг друга гражданской войной

Олег Розанов. Предчувствие гражданской войны в АмерикеДемократы ни за что не признают победу Трампа, а республиканцы – победу ХаррисЛидеры демократов в Конгрессе США заявили, что не признают результат президентских выборов в ноябре 2024 года, если на них победит Дональд Трамп.