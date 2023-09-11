Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Антипин об уходе сборной России с гимна Канады после финала ЧМ-2015: «Не было специально какого-то неуважения. Никто не предупреждал, что будет гимн»

  – У вас три медали на ЧМ, но нет золотой. Какое из поражений было самым обидным? – Конечно, в Праге-2015, мы хорошо играли, вышли в финал, тем более было такое обидное поражение, 1:6.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх