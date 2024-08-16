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Участникам массовой перестрелки в Кемерове продлили арест еще на два месяца

Участникам массовой перестрелки в Кемерове продлили арест еще на два месяца

Суд продлил срок содержания под стражей участникам перестрелки на улице Мичурина в Кемерове.Четверо задержанных после перестрелки на улице Мичурина в Кемерове, которая произошла 19 мая, еще два месяца будут находиться под стражей.

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