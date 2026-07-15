Создатели мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот» подали в РФ 94 иска за 12 дней

Французская анимационная компания Miraculous Corp., создавшая мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот», за 12 дней июня направила в арбитражные суды нескольких российских регионов 94 иска в защиту своих интеллектуальных прав, сообщает РИА Новости.
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