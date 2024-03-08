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В кастрюльке

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    послушай ты.тебя кто выучил словам"совок""совдепия"? Видно умом ты.убогая.не блещешь,лучше молчи и сойдёшь за умную.Забытый рецепт вр...
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Забытый рецепт времен СССР. Так готовили наши мамы и всем нравилось: семья будет в восторге

Забытый рецепт времен СССР. Так готовили наши мамы и всем нравилось: семья будет в восторге

Запеканка — это блюдо, которое долгое время формировало европейскую кухню. В каждой стране есть свой рецепт приготовления запеканки.

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Комментарии
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Татьяна Макарьева
Даже вопрос такой не возникал . Выращивали кабанчика, солили мясо-сало, коптили на ольховых дровах и всё. С той ветчиной, которая в магазинах сейчас продаётся, даже сравнивать не стоит. А грибы в лесу растут: рыжики, белые, грузди, опята..., в этом году даже ШАМПИНЬОНОВ полно было. И это не в деревне.
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2 час.
Татьяна Макарьева
И жили мы не в совдепии, а в СССР!!!
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2 час.
J
Juri
послушай ты.тебя кто выучил словам&quot;совок&quot;&quot;совдепия&quot;? Видно умом ты.убогая.не блещешь,лучше молчи и сойдёшь за умную.
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27 мин.

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