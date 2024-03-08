Забытый рецепт времен СССР. Так готовили наши мамы и всем нравилось: семья будет в восторге

Татьяна Макарьева

Даже вопрос такой не возникал . Выращивали кабанчика, солили мясо-сало, коптили на ольховых дровах и всё. С той ветчиной, которая в магазинах сейчас продаётся, даже сравнивать не стоит. А грибы в лесу растут: рыжики, белые, грузди, опята..., в этом году даже ШАМПИНЬОНОВ полно было. И это не в деревне.