Топ-5 продуктов для здоровья щитовидной железы

Здоровье щитовидной железы крайне важно для человека, так как она выполняет множество функций для нормального функционирования организма - регулирует психические процессы, стимулирует окислительно-восстановительные мероприятия, контролирует белковый, жировой, углеводный и минеральный баланс в организме, а также отвечает за репродуктивную функцию.