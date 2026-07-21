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Почему наша планета называется Земля, а не Вода: простое объяснение

Почему наша планета называется Земля, а не Вода: простое объяснение

Детские вопросы порой ставят в тупик даже самых эрудированных взрослых. Например, многие ли знают, почему падают звезды? Или сколько океанов на планете? А почему один из них назвали Тихим?Благодаря детскому любопытству открываются удивительные факты об окружающем мире.

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