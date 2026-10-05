Иван Соловьев: Шансов найти семью Усольцевых почти нет

Семья Усольцевых исчезла в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года. Иван Соловьев считает, что найти их останки спустя год после происшествия почти невозможно.
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Тайна заключается не в том, куда исчезли Усольцевы, а в том, куда делась собака! Если напал медведь- то он займется более легкой добычей- людьми, а собака прибежит к людям и позовет на помощь. Да и слишком много следов оставит медведь, включая растерзанные остатки тел...
Если напали бандиты- то они, конечно, постараются убить и собаку, чтобы она не навела на место людей. Вот только убить собаку потруднее будет, чем убить человека. А потому остается последний вариант: Пока вся страна их ищет, они тихо отсиживаются в каком- нибудь староверском скиту. То, то они были повернуты на религии уже писали. А может быть, они сменили фамилию и сейчас загорают на каком- нибудь пляже в Майами...
Тогда нам остается только один способ их опознать: По собаке.