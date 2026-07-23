МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 741 подписчик

Российские войска нанесли новые удары по Одесской области

Российские войска нанесли новые удары по Одесской области

Telegram-канал «Типичная Одесса» В МО РФ рассказали об ударах по портам и военным объектам в Одесской области Сакина Нуриева В ночь на 22 июля Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для украинской армии, и военным объектам в Одесской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии