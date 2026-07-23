Российские войска нанесли новые удары по Одесской области

Telegram-канал «Типичная Одесса» В МО РФ рассказали об ударах по портам и военным объектам в Одесской области Сакина Нуриева В ночь на 22 июля Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для украинской армии, и военным объектам в Одесской области.