Хорватия выбила Бразилию по пенальти, Аргентина прошла Нидерланды, Промес может стать гражданином РФ, Роналду опять начнет в запасе, санкции МОК в силе и другие новости

1. В первом четвертьфинальном матче на ЧМ-2022 развернулась настоящая драма: Бразилия забила Хорватии на 106-й минуте, пропустила на 117-й (и это был, на минуточку, первый и единственный удар хорватов в створ!), а потом вылетела после серии пенальти.
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