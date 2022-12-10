Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Хорватия выбила Бразилию по пенальти, Аргентина прошла Нидерланды, Промес может стать гражданином РФ, Роналду опять начнет в запасе, санкции МОК в силе и другие новости

Хорватия выбила Бразилию по пенальти, Аргентина прошла Нидерланды, Промес может стать гражданином РФ, Роналду опять начнет в запасе, санкции МОК в силе и другие новости

1. В первом четвертьфинальном матче на ЧМ-2022 развернулась настоящая драма: Бразилия забила Хорватии на 106-й минуте, пропустила на 117-й (и это был, на минуточку, первый и единственный удар хорватов в створ!), а потом вылетела после серии пенальти.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх