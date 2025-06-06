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Царьград

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Обломки дрона повредили четыре машины на окраине Обнинска - губернатор

Обломки дрона повредили четыре машины на окраине Обнинска - губернатор

В Калужской области минувшей ночью работала ПВО. Обломки одного из сбитых украинских беспилотников упали на автомобильную дорогу.

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