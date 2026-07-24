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Толмачев: брендам из США будет непросто вернуться в Россию из-за конкуренции

Толмачев: брендам из США будет непросто вернуться в Россию из-за конкуренции

Американским брендам, которые планируют вернуться в Россию, придется столкнуться с жесткой конкуренцией, заявил заместитель председателя Комитета ГД по молодежной политике Александр Толмачев («Единая Россия»).

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