Толмачев: брендам из США будет непросто вернуться в Россию из-за конкуренции

Американским брендам, которые планируют вернуться в Россию, придется столкнуться с жесткой конкуренцией, заявил заместитель председателя Комитета ГД по молодежной политике Александр Толмачев («Единая Россия»).
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