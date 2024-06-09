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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Финикс» хочет подписать разыгрывающего, молодого «винга» и запасного центрового (Джон Гамбадоро)

По сообщению The Burns & Gambo Show, перед «Финиксом» стоят три приоритетные задачи. Клуб хочет заполучить разыгрывающего, нацеленного на передачи, способного дать 20 и более минут на площадке.

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