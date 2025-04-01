Солдат с удачей: как российскому танкисту после подрыва на мине удалось пленить врага

После подрыва на мине российский танк оказался обездвижен, и экипаж был вынужден покинуть машину. Механик-водитель, прячась от дронов, попал на украинский наблюдательный пункт, где его взял в плен противник.
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