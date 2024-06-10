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Присяжные по делу против Хантера Байдена разошлись без вынесения вердикта

Присяжные по делу против Хантера Байдена разошлись без вынесения вердикта

Global Look Press/Rod Lamkey for NY Post/Keystone Press Agency Присяжные по делу против сына президента США Хантера Байдена  о нарушениях при хранении оружия в период употребления наркотиков опустили без вынесения вердикта, сообщил телеканал CNN.

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