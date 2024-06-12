А не нужно было скакать. Московский пограничник "слезам не верит"

ч

чвсатпкьл

(А может в подтертых записях в социальных сетях, есть нечто такое, что насторожило пограничников?) «чтобы стереть» свой цифровой след полностью в разных источниках нужно прежде знать куда ты заходил и где их оставил. Да и это не панацея нужно чётко знать, откуда надо убрать информацию, разные поисковые системы по-разному выдают те или иные данные. Каждый, кто пользуется интернетом, оставляет цифровой след. Это касается как частных лиц, так и организаций. Фото и личные данные в соцсетях, история посещённых страниц, переписка в мессенджерах, покупки по банковской карте, полученные и выплаченные кредиты, информация на сайте госуслуг, геопозиция и многое другое, что позволяет идентифицировать пользователя или узнать о его предпочтениях, — это и есть цифровые следы. И если всё это удалить хотя бы с помощью платных цифровых брокеров, то на серверах останется архив записей и как правило для интернет хакеров не составляет большого труда, чтобы её найти. Так что полностью удалить цифровой след невозможно. 🤣😂