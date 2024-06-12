Жители У, которые, до объявления "общего сбора", сидевшие там по всяким Ук-ам, Польшам и Германиям, продолжают попытки попасть в нашу страну.
А не нужно было скакать. Московский пограничник "слезам не верит"
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(А может в подтертых записях в социальных сетях, есть нечто такое, что насторожило пограничников?) «чтобы стереть» свой цифровой след полностью в разных источниках нужно прежде знать куда ты заходил и где их оставил. Да и это не панацея нужно чётко знать, откуда надо убрать информацию, разные поисковые системы по-разному выдают те или иные данные. Каждый, кто пользуется интернетом, оставляет цифровой след. Это касается как частных лиц, так и организаций. Фото и личные данные в соцсетях, история посещённых страниц, переписка в мессенджерах, покупки по банковской карте, полученные и выплаченные кредиты, информация на сайте госуслуг, геопозиция и многое другое, что позволяет идентифицировать пользователя или узнать о его предпочтениях, — это и есть цифровые следы. И если всё это удалить хотя бы с помощью платных цифровых брокеров, то на серверах останется архив записей и как правило для интернет хакеров не составляет большого труда, чтобы её найти. Так что полностью удалить цифровой след невозможно. 🤣😂
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14 час.
л
людмила
У нас проблемы с уже имеющимися мигрантами тучей висят, чтобы наследивших еще на шею государству и гражданам вешать.
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13 час.
Алексей Васильев
Можно стереть что угодно, хоть все свои аккаунты в сети угробить. Но это не удалит из баз данных наших чекистов архивы с хероесальныеми воплями, зигованием и т.д. А снимали таких кадров с поездов еще лет десять назад.
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8 час.
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