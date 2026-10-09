Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов

О продолжении личных контактов и сотрудничества по линии российско-американских ведомств договорились 9 октября в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.
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