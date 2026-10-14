В Петербурге судят 21-летнюю девушку за гибель ребёнка в ДТП

Прокуратура Петербурга направила в Красногвардейский районный суд дело 21-летней девушки, которая 3 апреля 2026 года на каршеринге сбила двух сестёр на самокате на пересечении улицы Коммуны и Ириновского проспекта.
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