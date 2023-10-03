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  • dverry garry
    ЧТО ЗА ПИЗДЕЖ автор??? где ПЕРВОИСТОЧНИК??? или ты сам тут это придумал???Симоньян призвала...
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    Автор, какую "дурь" вы курите, что несёте эту ахинею!?Симоньян призвала...

ВС РФ сорвали семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ сорвали семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

Подразделения группировки российских войск «Центр» сумели сорвать семь атак, которые были предприняты штурмовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), неподалеку от Торского выступа и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении.

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