ВС РФ сорвали семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

Подразделения группировки российских войск «Центр» сумели сорвать семь атак, которые были предприняты штурмовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), неподалеку от Торского выступа и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении.
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