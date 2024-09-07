Россия уничтожила две базы боевиков в сирийской провинции Хомс

Два пункта дислокации боевиков уничтожены воздушно-космическими силами России в провинции Хомс в Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк 7 сентября на брифинге.