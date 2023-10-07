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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В мэрии Барнаула обсудили подготовку кадров для будущего автобусного предприятия

В мэрии Барнаула обсудили подготовку кадров для будущего автобусного предприятия

Профильный комитет совместно с центром занятости и автошколами уже прорабатывают вопрос о переподготовке водителей с категории "B" на категорию "D" В администрации Барнаула прошло совещание по вопросу организации муниципального автобусного предприятия.

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