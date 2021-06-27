События в мире

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Крымская провокация вдохновила японцев «забрать» Курилы

Крымская провокация вдохновила японцев «забрать» Курилы

В Токио надеются на помощь британцев в возврате Южных Курил, но предпочитают забыть о бегстве Defender София Сачивко На фото: Итуруп — остров южной группы Большой гряды Курильских островов (Фото: Юрий Смитюк/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Кошкин Станислав Бышок В Японии бурно обсуждают провокацию британского эсминца Defender у берегов Крыма Некоторые читатели издания «Санкэй симбун» (по одним им ведомым причинам) увидели в событиях в Черном море шанс на «возвращение» Южных Курил.

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кормчий
А пусть попробуют, так получат по еб..лу, что глаза в один момент на вечно останутся круглыми !
Виктор Александрович Дробышев
Сергей Кужугетович хороший преподаватель!
вячеслав полыгалов
Что и требовалось доказать!ТЕПЕРЬ ПОСЛЕ ПРОВОКАЦИИ АНГЛИЧАН НЕОБХОДИМО СЛЕДУЮЩЕГО ОБОРЗЕВШЕГО ПУСКАТЬ НА ДНО!
Александр Волков
Эти тупиковые сильно напоминают один старый анекдот про таких же с претензиями - " Ну, что хохлы сощурились??!"

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