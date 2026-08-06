«Смертоносные ракеты России»: в ФРГ назвали причину отчаяния Зеленского Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядит все более отчаявшимся.
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«Смертоносные ракеты России»: в ФРГ назвали причину отчаяния Зеленского Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядит все более отчаявшимся.
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