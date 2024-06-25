В Мордовии транспортные полицейские присоединились к акции «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники Рузаевского ЛО МВД России на транспорте совместно с членами Общественного совета при линейном отделе в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» проводят профилактические мероприятия с несовершеннолетними.
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