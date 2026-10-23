В СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовали проверку после гибели сторожа при атаке медведя в Красноярском крае «Богучанским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка в связи с гибелью 63-летнего мужчины в результате нападения медведя», — говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- CЦ Филиппо: фон дер ...
- Нетаньяху заявил,...
- ХЛ За день над регио...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым